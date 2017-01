Por: Ariana Castellanos

Estados Unidos (Rasainforma.com).- El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, se manifestó en contra de las medidas migratorias de su sucesor, Donald Trump, en las que restringe el acceso a extranjeros provenientes de países, en su mayoría musulmanes.

El vocero de Obama, Kevin Lewis, subió a su cuenta de Twitter un comunicado en el que el exmandatario apoya las protestas contra las políticas migratorias, además denunció que detrás del veto persiste discriminación por razones religiosas.

“Obama tiene una diferencia fundamental con la idea de discriminación contra personas por su fe o religión”.

De la misma manera negó que la actual medida de Trump sea similar a la que él aplicó en 2011, como lo mencionó el actual mandatario como justificación el pasado domingo.

“Mi política es similar a lo que el presidente Obama hizo en 2011, cuando prohibió las visas para refugiados por seis meses”, dijo en una declaración breve escrita, emitida por la Casa Blanca.

Ex funcionarios de la administración de Obama explicaron a The Washington Post que las aplicaciones de visas para iraquíes tardaron más de lo previsto porque se realizaban revisiones más detalladas.

De acuerdo con Lewis, Barack Obama se siente conmovido por el nivel de compromiso en todo el país, que se ha movilizado en distintas marchas contra la orden ejecutiva firmada por Trump el pasado viernes, en donde veta la entrada a musulmanes provenientes de Irak, Irán, Suecia, Somalia, Yemen, Libia y Sudán.

Para el presidente número 44 “Ver ciudadanos ejerciendo su derecho constitucional de reunirse, organizarse y hacer que sus voces sean escuchadas, es exactamente lo que esperamos ver cuando están en juego los valores de Estados Unidos”, dice el comunicado.

El mandatario anterior señaló que iba a ser respetuoso sobre las políticas implementadas por el nuevo presidente, sin embargó aclaró que rompería el silencio cuando “los valores estadounidenses” se vieran comprometidos.

Frm Pres @BarackObama is heartened by the level of engagement taking place in communities around the country. pic.twitter.com/X5Fk3xRDEX

— Kevin Lewis (@KLewis44) 30 de enero de 2017