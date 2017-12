Por: Josimar Lara/@josimar2188

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de cortar una racha de cinco derrotas y ganar su primera serie completa; el coach de Aguacateros de Michoacán, Gustavo Pacheco, aseguró que el equipo mantiene el objetivo de poder calificar a playoffs y poder pelear por el título de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP).

“El objetivo del equipo no ha cambiado, es ir por el campeonato, no importa cuán bajo hayamos caído, no importa que tocamos fondo con estas últimas cinco derrotas consecutivas. La directiva está haciendo todos los esfuerzos porque el equipo mejore y esté en la cima, por lo que no vamos a defraudar, vamos a trabajar para estar ahí”, declaró luego de quedarse con la serie completa ante Panteras de Aguascalientes la noche del martes.

Con las dos victorias ante Panteras, la quinteta michoacana subió hasta la séptima posición con 26 puntos; por lo que el entrenador mencionó que luego terminar con la inercia negativa de resultados, el equipo tiene la ambición de conseguir más triunfos para escalar más lugares en la tabla general.

“Sentimos que caímos en el punto más bajo de la temporada; un equipo que no está diseñado para estar en esa posición de la tabla, pero se irán haciendo ajustes; por lo que ahorita más que ganar una serie, ganamos más hambre de seguir cosechando victorias”, subrayó.

Gustavo Pacheco admitió que al equipo a lo largo de la temporada 2017-2018 le ha costado ser consistente a la ofensiva, lo que les ha costado perder varios partidos; pero, aseguró, que “cuando lleguemos va a ser en serio; valorando todas las derrotas que hemos tenido, cuando lleguemos a ese nivel de fortalecimiento va a ser un muy sólido”.

Los Aguacateros de Michoacán visitarán a los Santos de San Luis en la serie de dos partidos, que se desarrollará los días 16 y 17 de diciembre en el auditorio “Miguel Barragán”, a las 19:00 y 17:00 horas, respectivamente.

