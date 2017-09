Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- La historia de una niña que tuvo que abandonar a su perrita “Cristalita” y dejar 8 pesos para que la cuidaran ha conmovido a miles en redes sociales.

La usuaria de Facebook Paty Suale compartió la historia de una niña de Tijuana, Baja California, quien se vio forzada a dejar a su compañera por no tener dinero para comprarle comida, además de que sus papás no la querían “por no ser de raza”.

La cachorrita llegó a la puerta de Naly Ramírez junto con el dinero y una carta en la que la menor relató que el dinero que le daban para el recreo no era suficiente para mantener a la perrita.

“La tuve que dejar en tu puerta porque me dijeron que tú cuidas animales que no tienen casa… Mi mamá y mi papá la quieren tirar pero mejor te la dejo para que no pase frío y tenga comida. Te dejo 8 pesos y dile que la quiero”.

Las palabras de la niña y la usuaria de redes sociales, conmovieron a los cibernautas quienes compartieron la publicación cientos de veces para encontrarle un hogar al can y pueda dormir tranquila.

Con información de SDP Noticias

ljcr