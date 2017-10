Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- La música de la mítica banda Coldplay acompañó la celebración eucarística de un sacerdote en la Universidad Iberoamericana, campus Puebla, en lugar de los tradicionales cantos litúrgicos.

En ese tenor, el rector de la institución educativa, Jorge Fernández Font, señaló que el objetivo de esto fue buscar un puente entre la tradición católica y los tiempos modernos, que pueden resultar más cercanos y atractivos para los jóvenes.

Sin embargo, la Arquidiócesis de Puebla se deslindó del acto, y manifestó que pese a que las letras pueden tener mensajes positivos, cualquier elemento que no sea representativo de la religión católica, puede llegar a afectar su integridad.

La respuesta de los estudiantes fue positiva y mostrar una importante afluencia en el evento, donde se pudieron escuchar temas como Fix you, A head full of dreams, Up & up y Every teardrop is a waterfall.

Con información de SDP Noticias

ljcr