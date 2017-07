Ciudad de México (Rasainforma.com/Redacción).- Sí aún no tomas tus vacaciones de verano y esa pancita te tiene loca porque no podrás lucir cuerpazo, no te preocupes más aquí tenemos la solución para que conquistes sin ton ni son.

Pon atención, según una nota publicada en El Excélsior.com, la dieta del pepino te hará bajar 3 kilos en el mismo número de días siguiendo el plan alimenticio a base de la fruta que está compuesta por 95 por ciento de agua.

El pepino es un antinflamatorio que te ayuda a eliminar la sensación de “globo” en el estómago; son bajos en calorías y ricos en fibra, lo que los hace muy útiles para la pérdida de peso y la digestión. Así que sigue estas indicaciones y ponte ese bikini:

El ingrediente principal de esta dieta es el pepino crudo. Y durante los tres días deberás seguir al pie de la letra las mismas indicaciones, además diariamente debes beber 2 litros de agua simple o agua de pepino con limón y sin endulzantes. Las frutas que puedes comer: naranja, mandarina, manzana y pera.

Desayuno

1 taza de té verde

1 pepino en rodajas (sin cáscara)

1 fruta

1 vaso de agua con limón sin azúcar (puede ser tibia para eliminar más grasa) Colación

1 yogurt descremado Comida

Sopa de verduras (evita utilizar aceite y muy poca grasa)

Ensalada de pepinos con lechuga

1 fruta Colación

1 gelatina de dieta

1 huevo duro (cocido)

1 té sin azúcar (té verde, té rojo o de canela, también puede ser de perejil) Cena

Ensalada de pepino con vinagre de manzana

1 porción de pescado o pollo a la plancha.

Cabe anotar, que esta dieta no es recomendable para personas con tiroides (hiper o hipotiroidismo). Tampoco si eres alérgico a la aspirina, pues el pepino contiene antinflamatorios naturales, comerlo en exceso podría causarte daño. Podría tener un efecto negativo de alergia oral, reacción alérgica que se manifiesta en la boca, lengua y la garganta.

Para mantener un peso ideal no existe nada mágico, esta como todas las dietas “instantánea”, sus efectos son pasajeros, por eso debes seguir con un plan alimenticio equilibrado.

