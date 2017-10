Por: Ariana Castellanos

Estados Unidos (Rasainforma.com).- El Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ordenó la revancha entre Saúl “Canelo” Álvarez y Gennady Golovkin, esto durante la 55 convención de esta organización.

El pasado 16 de septiembre, ambos pugilistas se enfrentaron en Las Vegas, mismo que terminó en empate, por lo que la revancha sería posiblemente el próximo 5 de mayo.

El titular del CMB, Mauricio Sulaimán Saldívar señaló la revancha es para que el público aficionado “logre tener una de las grandes peleas como lo fue la primera. El mundo la quiere y es nuestra obligación tener la flexibilidad para hacer esto y ordenar la pelea”.

Ahora, los promotores de ambos boxeadores serán los encargados de que se concrete esta pelea.

Actualmente el estadounidense Jermall Charlo es el retador oficial de Golovkin, por lo que el CMB indicó que buscarán el camino “correcto” para que Charlo tenga su oportunidad de pelea.

Opening Ceremony for our 55th Annual WBC Convention in Baku, Azerbaijan! @wbcmoro #Baku #Azerbaijan #Baku2017 #Aztagram #BakuCity pic.twitter.com/c0KC8CbBXi

— World Boxing Council (@WBCBoxing) 2 de octubre de 2017