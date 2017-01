Por: Ariana Castellanos

Monterrey, Nuevo León (Rasainforma.com).- Tras ser ingresado al penal de Topo Chico, un juez federal ordenó la inmediata liberación de Rodrigo Medina de la Cruz, ex gobernador de Nuevo León con el argumento del incumplimiento de la suspensión provisional que detenía la orden de detención emitida en su contra.

Fue un juez de control en que incumplió la suspensión otorgada al ex mandatario estatal al ordenar una prisión preventiva. De no liberar a Medina de la Cruz, el juez podría hacerse acreedor de una multa de 100 a mil veces el valor diarios de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

En tanto el Juez Quinto de Distrito en Materia Penal en el estado de Nuevo León consideró que no es factible que el acusado libre las comparecencias, ya que previamente ha asistido a escuchar las acusaciones en su contra.

La Subprocuraduría Anticorrupción del estado de Nuevo León reclama al ex gobernador la cantidad de tres mil 567 millones 967 mil 469 pesos por delitos que atentan contra el patrimonio del estado, hecho que no se considera grave, por lo que no amerita prisión preventiva.

Lo anterior no significa que Rodrigo Medina pueda dejar de comparecer ante el juzgado que lo requiera.