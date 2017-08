China (MiMorelia.com/Redacción).- La primera medalla para México en la Universiada Mundial que se lleva a cabo en Taipéi, la consiguió Dolores Hernández en clavados en el trampolín de un metro. La mexicana consiguió quedar como la número uno de la categoría y sumó el primer metal de oro para la delegación.

Congratulations to Dolores Hernández (@Lolita_hdz) on winning the the first Gold of the Diving competition! #SUTaipei2017 #Universiade #FISU pic.twitter.com/znyPOVuWBs

— #FISU #SUTaipei2017 (@FISUnetwork) 20 de agosto de 2017