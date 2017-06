Cancún, Quintana Roo (Boletín).- Divany Martínez le dio a Michoacán su noveno metal de oro dentro de la Olimpiada Nacional, al ponerse en marcha este viernes la disciplina de judo que arrojó excelentes resultados para el estado, puesto que también Christian León logró una medalla de bronce.

La Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte (Cecufid) informó en comunicado que El Polifórum “Benito Juárez” de esta ciudad es el escenario del último deporte tanto en Olimpiada como del Campeonato Nacional Juvenil 2017, es decir, el judo, en donde este viernes tres michoacanos entraron en acción dentro de la categoría de Sub-15. Divany Martínez, Christian León y Joshua Bedolla.

La campeona nacional, Divany Martínez, quien participó en la división de los 44 kilogramos, se repuso de una derrota en su primer combate ante Mar Vidal de Campeche por Ippon; posteriormente ganaría sus siguientes tres compromisos ante Sinaloa, Nuevo León y en Semifinales a una representante de la Ciudad de México también por la vía del Ippon.

En la final y por ende la pelea por la medalla de oro, se topó nuevamente ante la competidora de Campeche, Mar Vidal, y la michoacana tomó revancha al doblegar a su adversaria a través del Ippon, para subir a lo más alto del podio.

“Siento mucha felicidad y le voy a echar más ganas para también destacar en la categoría a la que voy a subir. Al principio me sentía nerviosa pero luego se me fue pasando, y esta medalla se la dedico a mis papás, a mis compañeros, a mis profesores y a Dios porque también le rece mucho para que me diera una oportunidad más”, comentó la medallista de oro.

Por su parte Christian León ganó la presea de bronce luego de derrotar con un Wazaari al representante de Hidalgo en lo que fue su primera pelea; posteriormente cayó ante Sinaloa, y doblegó a Nuevo León.

Ya en semifinales se enfrentó a un deportista de Tamaulipas, pero el michoacano perdió al conectarle un Ippon, con lo cual se quedó con la presea de tercer lugar.

Con este resultado Michoacán llegó a 57 metales en la Olimpiada Nacional, con 9 de oro, 21 de plata y 27 de bronce; respecto al Nacional Juvenil están con 23 medallas en total con 5 de oro, 9 de plata y 9 de bronce.

