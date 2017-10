Por: Cristian Ruiz/ @crisruizr1

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras una semana de fiesta, este sábado concluyeron los festejos de los XV años del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), donde las películas “Oso polar” y “Ayer maravilla fui” se coronaron como las grandes ganadoras de la noche por mejor largometraje mexicano.

En una ceremonia conducida por la actriz Arcelia Ramírez, acordes y miembros del jurado calificador leyeron los resultados de esta edición, donde realizadores mexicanos de documental y largometraje fueron premiados.

Uno de lo más entusiasmados por sus premios fue Marcelo Tobar, director de “Oso polar” película que fue grabada con tres teléfonos celulares: dos iPhones y un Nokia.

“Ya no hay pretexto para no grabar, estoy muy contento por el premio, es un gran logro, esto me incentiva a crearas cine”, aseguró.

La película ganadora a mejor documental mexicano fue “Rush Hour” , la cual fue calificada por su directora Luciana Kaplan, como un crónica sobre el caos que genera el tráfico.

“Gracias a todos lo que me apoyaron en este trabajo y al tráfico por ser lo que generó este documental”, estipuló.

Tras la entrega de premios, el presidente del FICM, Alejandro Ramírez aseguró que según cifras preliminares del área de logística, 46 mil cinéfilos se dieron cita en Morelia del 20 al 28 de octubre.

Atribuyó este incremento a que se incluyó una nueva sede que fue el Teatro Ocampo, donde se proyectaron películas de la selección oficial y eventos especiales como las clases magistrales de Guillermo del Toro.

A su vez, el vicepresidente Cuauhtémoc Cárdenas Batel agradeció a Cinépolis y a los patrocinadores del evento por seguir apoyando el cine mexicano que ha crecido a pasos agigantados.

Asimismo, Daniela Michel calificó como gratificante la fiesta de XV años del FICM, con la participación de realizadores mexicanos que se reencontraron con su público y escogieron a Morelia para estrenar sus nuevos trabajos, dejando una invitación abierta para vivir otro año más de cine, en el 2018.

Lista completa de ganadores

Sección de Largometraje Mexicano

Premio del público: “Los adioses” de Natalia Beristáin.

Mejor actuación femenina en Largometraje: Sonia Franco, por “Ayer maravilla fui”.

Mejor actuación masculina en Largometraje: Pedro Hernández, por “Sin vivir”.

Segundo lugar de mejor largometraje México: “Ayer maravilla fui”, de Gabriel Mariño.

Primer lugar mejor largometraje: “Oso Polar”, de Marcelo Tobar.

Selección de Documental Mexicano

Premio del público: “Regreso al origen”, de María José Glender.

Premio ambulante: “Potentia”, de Javier Toscano.

Premio de documental realizado por una mujer: “No sucumbió la eternidad”, de Daniela Rea Gómez.

Mención Honorífica: “Artemio”, de Santa Luz López Barroso.

Premio largometraje documental: “Rush Hour”, de Luciana Kaplan.

Premio Guerrero de la Prensa

Mejor documental: “Potentia”, de Javier Toscano.

Largometraje mexicano de ficción: “The drawer Voy”, de Arturo Pérez Torres.

Mención especial: “Oso polar”, de Luis Tobar.

Premio Joaquín Rodriguez a la trayectoria periodística: Columba Vértiz, de la revista Proceso.

Concurso Michoacano Guión de cortometraje

“Materia y memoria”, de Santiago Bonilla.

Mención especial: “Déjalo ser”, de Txema Novelo.

“La palabra de la cueva” de María Sosa, Jorge Scobell y Noe Martínez, ganadores de la estatuilla del Ojo.

Premios de los programas en línea y Diversidad Sexual

Ganador selección en línea:”La proporción Aura”, de Mariano Mejía Sotomayor.

Mención especial: “Amor, nuestra pasión”, de Carolina del Corral.

Premio especial renta e imagen: “Los ausentes”, de José Lomas Herbert.

Cortometraje mexicano animado: “Cerulia”, de Sofía Carrillo.

Cortometraje documental mexicano: “Relato de familia”.

Premio del público del programa diversidad sexual: “Dos ballenas”.

Cortometraje de ficción: “Vuelve a mi”, de Daniel Nájera.

kpmg