Por: Ariana Castellanos

Estados Unidos (Rasainforma.com).- El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump ahora amenazó a Toyota por construcción de planta en Baja California.

El magnate lanzó una especie de advertencia, a través de su cuenta de Twitter a la compañía automotriz.

“Toyota Motor dice que construirá una planta en Baja California, México para producir los autos Corolla para Estados Unidos. ¡De ninguna manera! Construyen la planta en Estados Unidos o pagarán un gran impuesto fronterizo”, dijo.

Esta semana, de la misma forma, advirtió a General Motors aumentar lo aranceles si traslada una planta de producción a San Luis Potosí.

Trascendió también la cancelación de Ford de invertir en México mil 600 millones de dólares para una planta. Finalmente Trump agradeció a la empresa por permanecer en los Estados Unidos.

Toyota Motor said will build a new plant in Baja, Mexico, to build Corolla cars for U.S. NO WAY! Build plant in U.S. or pay big border tax.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2017