Por: Alberto Valderrabano

Ciudad de México (Rasainforma.com).- Padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa lanzaron piedras, cohetones y otros objetos a las puertas de la Cámara de Senadores, por lo que rompieron una de éstas de cristal.

Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de los normalistas, indicó que esta acción se debió al trato incorrecto que han recibido por parte del Congreso de la Unión.

Aseguró que este hecho no puede considerarse como violento, al señalar que no se puede decir si hay o no violencia, porque esta se vive en todo el país.

Señaló qué hay desesperacion entre los familiares de los desaparecidos por no saber qué está pasando y bajo esta situación los legisladores les cierran las puertas.

Por su parte la vigilancia del senado de la Republica reportó que afortunadamente no se registraron daños humanos.