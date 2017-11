Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Boletín).- En el Panteón Municipal de esta ciudad se encuentra todo listo para recibir a los miles de visitantes locales como de otros lugares, que acudan a visitar a los fieles difuntos durante este 1 y 2 de noviembre con motivo del Día de Muertos.

El secretario de Servicios Públicos, José Luis Gil Vázquez detalló que con el apoyo de otras dependencias del Gobierno Municipal se realizaron acciones de mantenimiento, mejoramiento y limpieza en las instalaciones, con la intención de ofrecer un servicio digno a los ciudadanos.

Asimismo, comentó que se intensificaron los trabajos de limpieza dentro del panteón, “se verificaron las lámparas del alumbrado público, que se encuentran al interior del Panteón Municipal para mantener los pasillos iluminados durante todas las actividades”.

Puntualizó que para garantizar la seguridad de los visitantes, se efectuaron labores de fumigación, con la idea de erradicar la presencia del mosquito transmisor del dengue, Zika y Chikungunya, así como de otros insectos que representen peligro a los ciudadanos.

Gil Vázquez, adelantó que durante la celebración del Día de Muertos, el Panteón Municipal tendrá actividades, como es la velación del 1 al 2 de noviembre, ya que se extenderá el horario hasta las 21:00 horas, para que el público en general pueda visitar a los difuntos en el horario de su preferencia, ya sea de día o de noche.

Indicó que se contará con personal de la Policía de Morelia para realizar rondines de seguridad en el interior y exterior del cementerio, además de agilizar la circulación vehicular y el paso de las personas.

Abundó en invitar como cada año a la gente a no llevar flores en recipientes con agua, ya que aunque no se cuenta con una alerta de mosco en esta temporada se quiere evitar y erradicar las condiciones de proliferación del mosco, por ello exhortó a hacerlo en depósitos con arena u otros materiales, que no representen riesgo de incubación del insecto.

AC