​Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El decreto de “Proteccion a la nación de la entrada de terroristas extranjeros a Estados unidos” (Protecting the Nation From Foreign Terrorist Entry Into the United States) fue firmado por el presidente Trump el pasado 27 de enero del presente año.

Las leyes inmigratorias se han endurecido, limitando la entrada a los portadores de la ‘Green Card’ de siete países de Oriente Medio, así como iniciar la construcción de un muro en la frontera con México.

La cantante Rihanna, originaria de Barbados, participó en la protesta frente a la Torre Trump en NY después de la toma de posesión del nuevo presidente.

En su cuenta de Twitter ha expresado:

Disgusted! The news is devastating! America is being ruined right before our eyes! What an immoral pig you have to be to implement such BS!!

— Rihanna (@rihanna) January 29, 2017