Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción). – Un servicio médico de emergencia en Queensland, Australia, decidió cumplir el último deseo de una mujer.

Dos paramédicos trasladaban a una mujer a cuidado de hospicio luego de que le informaran la gravedad de su enfermedad, mientras se dirigían al lugar, ella les comentó que le gustaría ver por última vez el oceano.

Los hombres del servicio médico no dudaron en cumplir la voluntad de la mujer y decidieron detenerse unos minutos para que admirara el paisaje.

La fotografía ha causado reacciones en redes sociales.

😢😢

Heroes are made of this https://t.co/4RvtsZX8b8

— Solomon Ogonji (@OgonjiS) 23 de noviembre de 2017