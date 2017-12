Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- El psiquiatra, Scot Carroll asegura que tiene múltiples beneficios para una relación el reducir el tiempo que pasan juntos las parejas. Lo ideal sería que se vieran solo dos veces por semana, como máximo.

El también autor del libro “Do not Settle: How to Marry the Man You Were for War”, afirma que en ello radica la clave para un feliz comienzo de relación sentimental.

Así, al verse tan poco tiempo, las dos personas tendrán el tiempo suficiente para desarrollar sentimientos más profundos que superen un enamoramiento trivial.

Sobre lo mismo, el psicólogo clínico, Seth Meyers afirma que ver a la pareja con demasiada frecuencia puede llegar a afectar la relación a largo plazo.

“El problema con verse con demasiada frecuencia desde el principio crea una ilusión de intimidad y dependencia, a pesar de que cada persona sabe que lleva meses o incluso años conocer verdaderamente a alguien”, menciona.

Meyers también confiesa que el verse menos no debería de afectar en lo absoluto una relación que realmente espere estar unida.

Con información de Televisa.News

