Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción). – Durante una conferencia que daba en una universidad privada, el conductor y comediante Facundo reveló que el Partido Verde Ecologista de México le ofreció dinero para recibir apoyo por parte de él a través de redes sociales.

El ex músico comentó que la institución política le ofreció dos millones de pesos a cambio de publicaciones en su twitter y retwittear a favor del partido.

“A mí me hablaban y me decían: ¿cuánto quieres por tres tuits? No,güey, no quiero nada. Ya, Facundo, todos tenemos precio. Sí, güey,pero yo valgo más que lo que me vas a poder pagar porque la gente me va a odiar. Güey, si yo me pongo a tuitear del Verde, mejor lo gano inventando mis mamadas. La neta que es lo menos peor”, contó el comediante.

El conductor dijo no ser el único, dentro del medio artístico que recibiera esa oferta por parte del Partido Verde.

CA