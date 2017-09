El Presupuesto de Egresos de la Federación (en adelante se refiere a él como PEF) es un instrumento público financiero que estima de forma anticipada los egresos para cumplir las metas programáticas en un año fiscal, sobre la base de los ingresos también estimados para el mismo tiempo.

El PEF expresa también las decisiones fundamentales en materia de política económica y de planeación nacional (con participación ciudadana) sin embargo, la visión técnico-romántica del PEF, termina desde el principio, o dicho de otra manera, nunca comienza y por supuesto tampoco termina por hacerse realidad.

¿Por qué? Porque todos los actores públicos involucrados al hacer y ejecutar el PEF tienen como primer motivo de su actuar, conservar sus utilidades; en segundo orden, incrementar esas mismas utilidades, y casi al final, la atención real, efectiva y legítima de las necesidades sociales.

Quiero hacer ahora una aclaración, en el sentido de que también hay casos raros de comportamientos y decisiones eventualmente correctas, y esta aclaración la hago para la tranquilidad de las almas puras y atormentadas por la crítica “general” que implica esta nota.

El INE ha sido elegido de manera reciente como el ogro presupuestal por excelencia, señalando su estratosférico presupuesto de egresos 2017, y claro que lo es y también ofensivo desde hace tiempo. Mire usted los datos del INE (antes IFE):

Pef 1999 del INE: $3,400,000,000 de pesos redondeados.

Pef 2017 del INE: $15,000,000,000 de pesos redondeados.

Crecimiento del Pef INE 1999-2017: Casi 5 veces el presupuesto base.

Personas con salario mínimo mantenibles al año con el PEF 2017 del INE: Más de 500,000 personas directas en redondo.

Hamburguesas de $50.00 que se pueden comprar con el PEF 2017 del INE: 300,000,000 en redondo.

Pase usted ahora al segundo ogro presupuestal por excelencia, el poder legislativo federal (PLF) el cual comprende a la cámara de senadores, la cámara de diputados y la hoy Auditoría Superior de la Federación (antes bajo otras figuras):

Pef 1999 del PLF: $ 2,800,000,000 de pesos redondeados.

Pef 2017 del PLF: $ 14,000,000,000 de pesos redondeados.

Crecimiento del Pef PLF 1999-2017: 5 veces el presupuesto base.

Personas con salario mínimo mantenibles al año con el PEF 2017 del PLF: Más de 480,000 en redondo.

Hamburguesas de $50.00 que se pueden comprar con el PEF 2017 del PLF: 280,000,000 en redondo.

Y concluyamos ahora con el Poder Judicial de la Federación (PJF) que comprende a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y al Consejo de la Judicatura Federal (ramo administrativo y judicial: magistrados, jueces, secretarios…) y cuyo presupuesto siempre, siempre crece:

Pef 1999 del PJF: $ 5,500,000,000 de pesos redondeados.

Pef 2017 del PJF: $ 69,000,000,000 de pesos redondeados.

Crecimiento del Pef PJF 1999-2017: 14 veces el presupuesto base.

Personas con salario mínimo mantenibles al año con el PEF 2017 del PJF: Más de 2,360,000 en redondo.

Hamburguesas de $50.00 que se pueden comprar con el PEF 2017 del PJF: 1,380,000,000 en redondo, esto es, 12 hamburguesas para cada habitante del país, una por mes por cada persona que habita el país, en un año, en redondo.

¿Cree usted que esto es lo más horriblemente inaceptable? No, la PGR tiene un presupuesto similar al INE; pero la Secretaría de Educación Pública lo tiene de 268,000,000,000 de pesos en redondo, cuatro veces más que el PJF, y la Secretaría de Desarrollo Social de 105,000,000,000 de pesos redondeados; ni hablar del IMSS o PEMEX.

Y ¿Usted observa una mejoría visible de forma clara en la democracia electoral, en la administración de justicia, las leyes, la educación, la asistencia social, la salud pública, entre otros rubros? Creo que se sabe bien que contesta, pues las encuestas de opinión pública advierten una desaprobación generalizada del ejercicio de las funciones públicas en general.

El problema no solo es el INE, los jueces, los legisladores, entre muchos otros y sus presupuestos, el problema son las razones del origen y el ejercicio de sus presupuestos que no llevan a mejorías perceptibles, claro, como no sean los eso si visibles incrementos y enriquecimientos de los servidores públicos, en especial de en medio hacia arriba.

Para que usted disfrute estas fiestas patrias, le puedo decir que cada persona de 12 años y más, económicamente activa (en abstracto, claro) contribuye en promedio, nada más al presupuesto del INE, PLF y PJF, con aproximadamente $1,750.00 pesos en conjunto en este 2017; así que, si usted no le puede comprar a su hijo(a) esos zapatos que necesita o quiere, ropa o a veces no puede brindarle una actividad de dispersión, es porque usted patrióticamente contribuye a la encomiable tarea de apoyar a nuestros héroes electorales, jueces y legisladores.

¡Viva México!