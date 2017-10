Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Paty Navidad dio a conocer su estado de salud luego de que fue sometida a tratamiento debido a un tumor en el cerebro que le surgió a causa del estrés laboral

En entrevista para el programa Ventaneando, la actriz reveló que ya se encuentra bien luego del mal por dicho padecimiento: “De salud estoy muy bien… tengo cuatro semanas aproximadamente que deje el tratamiento… estoy dada de alta y perfectamente bien de salud”.

En otros temas, Paty Navidad dijo desconocer sobre las declaraciones de Kate del Castillo en las que asevera que Televisa ofrecía a actrices para que se prostituyeran.

“Puede hablar quien lo haya vivido, yo no te puedo hablar de eso porque nunca lo he vivido, nunca me he prostituido”, cerró.

jcms