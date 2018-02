Reino Unido (MiMorelia.com/Redacción).- Este domingo una de las estrellas más legendarias de la música, George Harrison, habría cumplido 75 años, de no haber fallecido a causa del cáncer.

También, en honor al músico, integrante de la legendaria banda The Beatles, salió a la venta una edición especial del disco “Concert for George”, que incluye canciones de un concierto tributo a George Harrison, el cual cuenta con la participación de otras grandes figuras de la música como Eric Clapton, Ringo Starr, Jeff Lynne, Tom Petty y el mismo Paul McCartney.

El compilado del álbum, que se realizó a un año de su muerte, fue lanzado por su esposa Olivia y su hijo Dhani. George Harrison murió el 29 de noviembre del 2001 en Los Angeles, California.

Olivia & Dhani invite you to join them in celebrating what would have been George's 75th Birthday today, by watching this performance of one of his loveliest songs, Isn't It A Pity, here performed by his friends at the #ConcertforGeorge.

Watch: https://t.co/jylC6eg9T5 pic.twitter.com/l9lVWnipQT

— George Harrison (@GeorgeHarrison) February 25, 2018