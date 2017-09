Morelia, Michoacán (Boletín).- Durante los festejos de Independencia de México en la zona del centro histórico y sus alrededores de la ciudad de Morelia, la Secretaría de Gobierno a través de la Coordinación de Protección Civil mantendrá un operativo durante los días viernes 15 y sábado 16.

El operativo consistirá de 14 ambulancias de las cuales dos son de urgencias avanzadas, ocho moto bombas, dos pipas, dos de apoyo logístico, cuatro pick up y 68 elementos entre bomberos y técnicos en urgencias médica, los cuales se ubicarán estratégicamente en el centro histórico y sus inmediaciones.

Asimismo se realizará la inspección y verificación de las instalaciones de gas LP de los puestos de alimentos que participarán en la verbena popular, se revisará que se encuentren colocados de manera vertical y a una distancia de 1.50 a 2.00 metros del punto de calor, que sea utilizada una manguera en buen estado y especial, una conexión adecuada y válvula de seguridad en buen estado, que cuenten con regulador así mismo se asegurará que se cuenten con pasillos amplios y rutas de evacuación definidas.

En cuanto al resguardo de pirotecnia durante la noche del 15 de septiembre, se destinarán dos elementos con equipo de la Coordinación Estatal de Protección Civil y personal de bomberos con dos extintores, que permanecerán hasta que se realice la quema de la misma.

Para los asistentes a los actos cívicos y culturales se recomienda lo siguiente:

-No introducir paraguas a los eventos.

-No asistir con artículos de vidrio.

-Para llegar al centro histórico, se recomienda utilizar transporte público.

-No introducir juegos pirotécnicos.

-Evitar uso de láser.

-Ubicar oportunamente los puestos de atención médica y rutas de evacuación.

-Cooperar y atender a las indicaciones de las autoridades.

-Tener cuidado de los niños y personas mayores.

-Cualquier duda acercarse con la autoridad competente.

-En caso de alguna contingencia, trasládese a los espacios amplios e inmediaciones de catedral (Plaza de Armas y Melchor Ocampo), así como banquetas.

-Se solicita dejar libre las rutas de tránsito vehicular para permitir el paso de unidades de emergencia, no corra, no empuje a los demás.

Ante cualquier suceso o emergencia además del número telefónico 911, distintos elementos de PC Estatal estarán coadyuvando con otras dependencias de seguridad y rescate a fin de atender a la ciudadanía.