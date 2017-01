Por: Héctor Jiménez/@Hectorjjmm

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A pesar de que únicamente la dirección de mercados del Ayuntamiento de Morelia ha decomisado dos toneladas de pirotecnia este año, los elementos de Protección Civil del municipio no han atendido accidentes relacionados con pólvora, señaló el coordinador Eduardo Ramírez Canals.

“Relacionado con pirotecnia aparentemente fue un incendio de pastizal que se controló muy pronto, no hay lesionados por esta causa, no hay quemados por esta causa, no hay incendios de causa registrados por esta causa. Entonces aparentemente por el tema de la pirotecnia tuvo un conciencia de más cuidado”, comentó el funcionario en entrevista.

En relación a las ultimas semanas de trabajo de la coordinación de Protección Civil en 2016, Canals afirmó que hubo situaciones “eventuales de emergencia” que incluyen tres choques vehiculares entre el día 31 de diciembre y el 1 de enero, tres fugas de gas y dos quemaduras de pastizales.