No hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague. Y es que tras el quebranto financiero en esta entidad (por parte de administraciones de varios colores), será el 4 de noviembre cuando se de a conocer la auditoría forense realizada a la cuenta Cargos por Aplicar, mejor conocida como “la licuadora”, creada en el año 2003, en la administración de Lázaro Cárdenas Batel. Y fue la empresa Contadores y Asesores de Negocios PKF México, S.C. la encargada de realizar la auditoría forense de los años 2003-2014, ya que cumplió con cada uno de los requisitos estipulados en la convocatoria emitida por el gobierno de Michoacán.

Es el destino y manejo de nada más y nada menos que 18 mil millones de pesos que se deben transparentar, los cuales representan la tercera parte del Presupuesto de Egresos de Michoacán de 2017, más o menos lo que se le destina a la Secretaría de Educación en el Estado.

Lo importante de este tema, tan escabroso como polémico, es que no sea utilizado como arma política, que se ajusten todos, pero todos los actores políticos, a la ley y que no quieran sacar provecho algunos de estos singulares personajes de frente a las elecciones de 2018. Sin embargo, los michoacanos tenemos el derecho de saber a ciencia cierta quién o quiénes están involucrados, y de qué manera, en cualquier delito que tenga que ver con peculado, enriquecimiento ilícito, desvío de recursos y mal manejo de los mismos.

De acuerdo con la diputada Yarabí Ávila González, presidenta de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán, la falta de credibilidad de la gente en los legisladores mucho tiene que ver con la simulación de algunos a la hora de evadir los temas torales. Lo anterior lo comentó en entrevista, luego de que el diputado Ernesto Núñez Aguilar también propusiera una auditoría forense a los recursos asignados a la construcción del Teatro Matamoros y a la presa Francisco J. Múgica.

Y es que a la hora de votar el punto de acuerdo de Núñez Aguilar, algunos diputados se abstuvieron, como los de la bancada del PRD, y otros simplemente se salieron, sin afrontar la responsabilidad que obtuvieron al llegar a la curul.

La simulación nos asfixia, nos condena incluso a retroceder en vez de avanzar; de nada nos sirven legisladores, gobernantes, alcaldes o magistrados que sólo llegan a ‘calentar’ la silla, si no se entregan realmente a sus labores, si evaden sus responsabilidades.

Otro ejemplo es la Iniciativa de Ley para Regular Marchas y Plantones, enviada a la ‘congeladora’ por la 73 Legislatura, en un acto de terror hacia las movilizaciones del magisterio y en un miedo absurdo de protección política-electoral, a no querer pagar ningún costo, de frente a las elecciones de 2018.

El PRI y Morelia, “la joya de la corona”

Quien lo conoce sabe perfectamente su estilo; fue gobernador de Nayarit, estuvo en la tablita por acusaciones de presuntos desvíos, que finalmente no se le comprobaron, y ahora viene a Michoacán como delegado del CEN del PRI para dos cosas: una es “arreglar”

Morelia para los intereses del tricolor, y otra, asegurar una senaduría en 2018.

Así es, tan sólo hay que preguntar a los nayaritas qué opinan de la administración de Ney González; incluso a los propios priístas de aquel rumbo, para saber que no tienen un buen recuerdo de su paso por el gobierno, y ahora le ponen enfrente a una de las entidades más problemáticas, electoralmente hablando, donde se hace política y también politiquerías, y le ordenan acomodar lo mejor posible la capital.

¿Y Víctor Silva?, preocupado porque Adriana Hernández no quita el dedo del renglón y no le va a dejar al dirigente del PRI tan fácil lo de la senaduría.

Hablando de diputaciones, suenan como aspirantes fuertes por el distrito federal VIII Roberto Carlos López; mientras que por el distrito federal X, Edna Martínez Nambo o Gerónimo Color le pelearían esa diputación a Cocoa Calderón. En los distritos locales, como en el X, podrían definirse entre Marco Polo Aguirre, Yarabí Ávila o hasta Eligio Cuitláhuac González; por el XVI va muy bien Gabriel Prado; por el XI, Olivio López; mientras que por el XVII ya había comentado al joven Christian Gutiérrez, el propio José Martínez, Jordi Arrés y posiblemente acá pudiera –depende de los acuerdos con Gerónimo– participar Edna Martínez N.

Pregunta inocente: ¿por qué se reúne tanto el coordinador de la bancada del PAN en San Lázaro, Marko Cortés, con el gobernador Silvano Aureoles? En política nada es casualidad.