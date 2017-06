Lagos de Moreno, Jalisco (Rasainforma.com).- Enrique Peña Nieto aseguró que su gobierno no incurre en la intervención en la vida privada de cualquier ciudadano y rechazó de forma categórica las acusaciones de espionaje que denunció un reportaje en el diario The New York Times.

“Este es un gobierno democrático; este es un gobierno que respeta y tolera las voces críticas. Resulta muy fácil señalar y apuntar; resulta muy fácil convocar para que se señale al gobierno como alguien que espía o como una entidad que espía; nada más falso que eso, porque ninguna de las personas que se sienta agraviada, puede afirmar, mostrar o evidenciar siquiera que su vida se haya visto afectada o lastimada por esas supuestas intervenciones y por ese supuesto espionaje”, sostuvo el mandatario.

Durante la ceremonia de inauguración de un Parque Industrial en Lagos de Moreno, Jalisco, Peña recalcó que no hay nada más falso y nada más fácil, que señalar a un gobierno que se dedique a esta actividad.

El jefe del ejecutivo federal señaló que condena de manera categórica cualquier intervención que se tenga en la vida privada de quienes son activistas y de cualquier persona y dio a conocer que dio indicaciones a la Procuraduría General de la República (PGR) para que haga la investigación correspondiente a partir de las denuncias que se han presentado, por el supuesto espionaje a activistas, defensores de derechos humanos y periodistas.

Peña Nieto dio a conocer que instó a la dependencia a actuar con celeridad y prontitud para que deslinde responsabilidades y determine si tienen sustento dichas afirmaciones, y cuál es su origen, y que aplique la ley “contra aquellos que han levantado estos falsos señalamientos contra el gobierno”.

Asimismo afirmó que el gobierno cuenta con tecnología para mantener la seguridad interna del país, que se utiliza para combatir al crimen organizado, para generar condiciones de seguridad para los mexicanos.

“Esa es la utilidad y el empleo de la tecnología que tienen efectivamente distintas instituciones encargadas de la seguridad de nuestro país”, acotó.

Como presidente de la república, “a veces recibo mensajes cuya fuente desconozco, pero procuro en todo caso ser cuidadoso en lo que hablo telefónicamente. No faltará alguien que alguna vez exhiba alguna conversación mía; ya ha ocurrido, ya ha pasado”, reveló finalmente el presidente en su mensaje a los medios.