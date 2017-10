Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Un hombre que perdió todo luego del lamentable sismo del pasado 19 de septiembre en la Ciudad de México, no se dio por vencido y hoy, con la cara en alto, decidió de nuevo montar su negocio pero en la calle.

Don Enrique Alcántara, es uno más de los damnificados por el fenómeno natural. El edificio donde tenía su tintorería en la esquina de Yácatas y Concepción Béistegui de la colonia Narvarte fue pérdida total.

Pero, eso no fue motivo para deprimirse y lamentar que no hay solución, al contrario, optó por no esperar a que las autoridades dieran una solución de reconstrucción, y montó un burro de planchar con el nombre “Tintorería la docena” bajo el lema “De pie y trabajando”, para brindar sus servicios a quienes lo requieren.

En redes sociales, se viralizó inmediatamente la actitud y vibra positiva del hombre a través de un video que difundió Operaciones Especiales México.

Usuarios felicitaron y celebraron la forma de ver las cosas de don Enrique, quien no se ha dejado derrotar por las dificultades que hoy enfrenta.

Enrique Alcántara busca ganarse la vida con este puesto provisional en el que ofrece su trabajo a 108 pesos la docena, dinero con el que buscará salir adelante.

ljcr