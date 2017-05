Estados Unidos (MiMorelia.com).- La periodista norteamericana Ann Coulter volvió a atacar a los hispanos, en esta ocasión con una solicitud a Corea del Norte.

A través de su cuenta de Twitter, Coulter escribió: “Tal vez un compromiso viable con Corea del Norte sería: Le permitimos a Kim desarrollar sólo misiles capaces de llegar a Tijuana”. Esto en relación las armas que desarrolla la nación al mando de Kim Jong-un.

Perhaps a workable compromise on North Korea would be: We allow Kim to develop only warheads capable of reaching Tijuana.

— Ann Coulter (@AnnCoulter) April 29, 2017