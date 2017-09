Morelia, Michoacán (Boletín).- Dentro de las estrategias tendientes a privilegiar el cuidado preventivo de la ciudadanía durante esta temporada de lluvias y ante el fenómeno climatológico “Lidia”, la Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Morelia emite recomendaciones a la población para la autoprotección y cuidado de su patrimonio.

El titular de esta dependencia municipal, Eduardo Ramírez Canals, destacó que las condiciones climatológicas traen principalmente lluvias intensas, situación que los habitantes de esta ciudad deben tomar en cuenta al salir a la calle.

Desde el hogar se deberá depositar el agua en su lugar, podar los árboles, recoger sus hojas, mantener limpias coladeras, bocas de tormenta y reportar los tiraderos clandestinos, así como a los responsables de estas prácticas.

Ramírez Canals trajo a cuenta que desde casa la ciudadanía no deberá desechar por los drenajes, solventes, grasas ni sustancias corrosivas; evitar arrojar desperdicios o escombros al río, no desechar residuos sólidos en barrancas o laderas; no arrojar colillas de cigarro desde su auto y reducir el uso de bolsas de plástico.

Es importante recordar que en todo momento la población deberá seguir las recomendaciones de las autoridades y estar alerta de la información que se genere durante las precipitaciones pluviales, además de privilegiar quedarse en casa al no tener necesidad de salir.

El coordinador de Protección Civil y Bomberos de Morelia informó que hasta la fecha por este fenómeno meteorológico no se ha tenido algún tipo de contingencia y en caso de encharcamientos, se recomienda evitar manejar a alta velocidad y evitar las calles que presenten la acumulación de agua.

Además, la ciudadanía debe tener sus papeles importantes resguardados y en bolsas de plástico que eviten se humedezcan en caso de alguna filtración de agua en su vivienda, una mochila de primeros auxilios, víveres, ropa.

Aunado a esto, el ayuntamiento de Morelia recordó que son seis los refugios temporales habilitados hasta el momento para el uso de la ciudadanía como: el Auditorio Servando Chávez, la Estancia Diurna del Adulto Mayor (EDAM), la Unidad Deportiva INDECO, la Unidad Deportiva Bicentenario, el Auditorio Municipal, y el Centro de Atención Integral para la Cultura de la Discapacidad.

La Coordinación de Protección Civil y Bomberos de la ciudad solicitó a la población reportar cualquier situación de emergencia al número habilitado 911, lo cual permitirá que los cuerpos de auxilio puedan atenderla a la brevedad.

ljcr