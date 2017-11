Por: Cristian Ruiz/@crisruizr1

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La diputada y presidenta de la Comisión de Cultura del Congreso del Estado, Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez, dijo que los recursos que el estado asigna para financiar los festivales culturales de Morelia deben ser auditados para conocer su aplicación



En entrevista, Fraga Gutiérrez dijo que esta medida lejos de provocar que el estado asigne menos recursos a festivales como el cine y de música, busca transparentar y conocer el destino que tuvo el dinero para apoyar al evento.



“No tenemos nada en contra de los festivales, son una buena fuente de ingresos al estado y fomenta el turismo, pero necesitamos saber en qué se asigna el recurso porque estos se dan a empresas particulares, familias y organizaciones que organizan estos eventos y muchos ni son gratuitos”.



Por ello, dijo que hace dos semanas emitió un exhorto para que se revise y se haga una auditoria de los recursos asignados a los festivales, pero este no fue aprobado como urgente.



Asimismo, dijo que el presupuesto que se asigna a las orquestas sinfónicas también debe ser revisado, porque segmentar el recurso para proyectos y eventos culturales podría propiciar mal manejo del dinero.



“Se debe también revisar lo que se les asigna a una orquesta, muchos no les dan seguimiento a los programas de apoyo y recurso para los niños y músicos, no se debe segmentar el presupuesto a la cultura, así nohay forma de operar para la Secretaría de Cultura y dar seguimiento a cada peso que se da”, concluyó.

