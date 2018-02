Por: Sayra Casillas/@SayraCasillas2

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Que presenten la queja correspondiente, pidió el vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) en Michoacán, David Alejandro Delgado Arroyo, a quienes recibieron mensajes de texto con fines proselitistas en sus teléfonos móviles.

El antecedente que se tiene al momento, es el mensaje: “NOTIMICHOACAN: AMERICA RECIBE AL MORELIA/CARLOS TORRES PIÑA SERA CANDIDATO A SENADOR DE LA REPUBLICA COMO MEJOR OPCION”, que recibieron ciudadanos en los últimos días, y respecto al cual se deslindó el aspirante al cargo federal, con el señalamiento de que presentaría una denuncia formal.

“No conozco cuál sea la fuente, cuál es la dimensión, pero por supuesto que en este momento pudiera ser un presunto acto anticipado de campaña, porque no se pueden hacer llamados al voto. En esta lógica, agradeceríamos una denuncia para poder activar todo el procedimiento”, contestó.

Proliferan quejas por afiliación indebida

Delgado Arroyo refirió que a la fecha hay más de un centenar de quejas presentadas ante el INE por afiliación indebida, situación que involucra a todos los partidos políticos.

No habría delito por leyenda #YoconTOÑO

A pregunta expresa, el representante del órgano electoral a nivel federal descartó que se incurra en un delito electoral por el hecho de utilizar en redes sociales personales fotografías con la leyenda #YoconTOÑO, que representan un signo de apoyo o simpatía hacia el aspirante al senado por el PRD, Antonio García Conejo.

“En el tema de las redes sociales hay una maximización en la cuestión de la libertad de expresión, aquí el problema es que no usen recursos públicos, no usen un tiempo público en sus labores, no obliguen a sus subordinados a apoyar X o Y partido o precandidato”, remarcó, con la acotación de que no pueden ser inquisidores y rebasar el espacio de la libertad de expresión.

CA