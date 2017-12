Por: Carolina Zambrano/@Caroz_ZaC

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- De no aprobarse lo antes posible la ampliación del plazo de la línea de crédito contingente para la planta tratadora se perderían 230 millones de pesos que el Banco de Obras y Servicios Públicos ya le autorizó a Morelia, señaló Roberto Valenzuela Cepeda, director del Organismo Operador de Agua Potable y Saneamiento de Morelia (OOAPAS).

En entrevista colectiva indicó que desde hace más de un año el alcalde capitalino, Alfonso Martínez Alcázar, hizo gestiones en la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y en Banobras para ampliar la planta de Atapaneo, la cual rebasó su capacidad máxima.

“A raíz de esas negociaciones autorizaron 230 millones de pesos no recuperables para el proyecto; es un recurso que no regresaríamos y se acompañaría con una inversión adicional”.

Recordó que dichos recursos están al límite de perderse si el Congreso del estado no aprueba la ampliación del plazo de la línea de crédito contingente, por lo que le solicitó a los diputados locales atender el tema y apoyar esta inversión que beneficiará a Morelia.

“Es ampliación de plazo, no de crédito, no estamos seguros de si Banobras nos autorice una prórroga. Esta obra generará ahorros sustanciales en energía eléctrica, sin embargo, estamos a la espera de que el Congreso no tenga dudas, el tema no es autorizar más dinero sino ampliar el plazo 20 años más para poder recibir la inversión”.

Apuntó que desde hace tres meses los legisladores de la entidad tienen en su poder la solicitud, la cual es analizada por las comisiones de Presupuesto, Hacienda y Deuda Pública, las cuales no han manifestado objeción, pero piden detalles sobre el beneficio que traerá la obra.

