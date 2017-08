Por: Josimar Lara/@josimar2188

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, pidió que no se cree más polémica sobre que Michoacán perdió la sede del Campeonato Mundial de Natación para Personas con Discapacidad Intelectual, el cual ahora se desarrollará en Aguascalientes.

“Yo creo que no hay que polemizar, porque luego comienzan aparecer muchos comentarios o versiones que no le ayudan al deporte; yo lo dejaría ahí. Mis respetos si ellos (la Federación Mexicana de Deportistas Especiales) decidieron hacerlo en otro estado, no vamos a parar con eso, vamos a seguir invirtiendo y traeremos otros campeonatos”, declaró el mandatario estatal ante medios de comunicación.

Luego de abanderar a la delegación michoacana que participará en la Paralimpiada Nacional 2017, Aureoles Conejo explicó que pese a que se firmó un acuerdo con el entonces presidente de la Federación Internacional para Atletas con Discapacidad Intelectual, José Amaury Russo, en febrero, pero meses después dejó su puesto, por lo que “se perdió el contacto y entiendo que quien es el representante nacional decidió llevarlo a otra entidad; ese es el tema, nosotros estábamos preparados para el evento”.

El titular del poder ejecutivo estatal descartó que se emprendan acciones legales contra el titular de la Federación Mexicana de Deportistas Especiales (Femede), Miguel Ángel García Meza.

“No vamos a perder el tiempo en eso, simplemente buscaremos que en otro momento se concrete”, subrayó el gobernador Silvano Aureoles.

Respecto a la inversión de 100 millones en el Centro Deportivo Ejército de la Revolución (Ceder), el mandatario estatal aseguró que aunque no se hará el campeonato mundial de natación las obras se mantendrán y explicó que estas se encuentran en proceso de licitación para poder arrancar, pero sin una fecha exacta.

“Las licitaciones se tardan 45 días, 60 días, depende del monto; pero lo importante que ya tenemos el recurso y que se va hacer”, enfatizó.

