Ciudad de México (Rasainforma.com).- Miguel “Piojo” Herrera, técnico del Club América, aseguró que el actual director de la Selección Mexicana de futbol, Juan Carlos Osorio, no merece el trato recibido en la última semana y pidió brindarle apoyo total.

En conferencia de prensa, el “Piojo” Herrera dijo que el estilo del seleccionador puede o no gustar, pero no ha engañado a nadie y ha dado resultados, como la cercana clasificación al mundial de 2018.

“Faltando la segunda vuelta del hexagonal México está prácticamente calificado… no es lo que realmente se merece, es un tipo que viene a trabajar, que no está engañando a nadie, su forma de trabajar así ha sido, ya lo conocían, puede o no gustar a muchos, pero el resultado ahí está”, dijo.

Luego de la eliminación del Tri en semifinales de la Copa Oro ante Jamaica, el estratega colombiano fue recibido con insultos y gritos por algunos aficionados, situación que no merece, reiteró el timonel americanista.

“No se lo merece el señor, ha hecho bien las cosas, ha sacado resultados, su porcentaje es más alto, puede o no gustarnos cómo juegue o sus determinaciones, esa es otra cosa, el resultado ahí está”, añadió.

omm