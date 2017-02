Por: Héctor Jiménez/@Hectorjjmm

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente magistrado del poder judicial del estado, Marco Antonio Flores Negrete, denunció que en el 2016 se registraron irregularidades como retrasos y desvíos de parte de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) en la entrega del presupuesto de este órgano colegiado.

De acuerdo a datos del presidente magistrado, en 2016 el poder judicial recibió un presupuesto de mil 236 millones 652 mil 713 pesos, pero 35 millones de pesos del ramo 23 no fueron entregados y cinco millones del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), que estaban destinados a una obra en Zamora, se redirigiendo a otro fin. A excepción del año 2014, desde el 2011 no se ha recibido el fondo del ramo 23, enfatizó.

En conferencia de prensa ofrecida antes de su informe de labores del año 2016, el titular destacó que el poder judicial debe contar con la asignación de un presupuesto directo que no pase por la Secretaría de Finanzas, pues, dijo, hay algunas partidas que no se entregan y otras que no llegan en el plazo definido:

“La Secretaría de Finanzas nos hace las asignaciones que prácticamente estima pertinente. Se debe trabajar en que el poder judicial tenga su propio presupuesto, cuyo porcentaje se estipule en la constitución, y de no ser así que nos lo den al inicio del año para no estar cada 15 días tocando la puerta para que se nos haga entrega del recurso”.