Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Un policía de la delegación Tláhuac en la Ciudad de México fue detenido por otros elementos de seguridad, luego de chocar con un particular al conducir un auto en estado de ebriedad y posteriormente, querer evadir la justicia.

El hecho sucedió sobre la avenida Tláhuac, instantes después del golpe, fue encarado por los propietarios del automotor para negociar sobre el percance, sin embargo, se negó a esperar al ajustador del conductor afectado, de acuerdo con un video difundido en redes sociales.

“Yo soy un ciudadano, igual que tú, papi, estoy manejando igual que tú, estoy tratando de pagarte tu golpe, pero no quieres. Mira papi yo no voy a pagar más de lo que cuenta”, expresó el sujeto, quien vestía un pantalón de la policía de la Ciudad de México y una camiseta en color blanco.

El agresor circulaba en un carro Volkswagen Pointer blanco, sin tarjeta de circulación, licencia y placas. Discutió en todo momento con el afectado a quien amedrentó para que no esperaran al ajustador.

“Yo no voy a pasar ahorita, voy a esperar el peritaje. No vamos a pagar ahorita ni tú, ni yo. Vamos a hacer un movimiento y desgraciadamente vamos a hacer el peritaje”, agregó el uniformado.

El problema siguió, y conforme avanzó el tiempo, insistió que esperaría al interior de su móvil.

“No me voy a ir, si yo hubiera querido, me voy. No tengo por qué”, sin embargo, conforme los minutos pasaron el policía aseguró que no reconocería el golpe “ahora si no voy a reconocer, así de sencillo (..) ahora si voy a ponerme en mi plan”, señaló.

Finalmente, cuando se vio sorprendido por más elementos policiacos, se quitó el pantalón oficial, para evadir ser juzgado.

Cabe señalar que sí se logro la detención y fue puesto a disposición de la justicia.

Con información de Excélsior

ljcr