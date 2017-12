Morelia, Michoacán (Boletín).- Con la consigna de que en Morelia se reforzarán las acciones de combate a la injusticia, los delitos y la impunidad, el Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, encabezó la mañana de este martes, el homenaje póstumo al efectivo caído el domingo pasado, César Lemus Hernández.

En las instalaciones de la Comisaría de Morelia y en compañía del Comisionado Municipal de Seguridad, Bernardo León Olea; la Regidora, Adela Alejandre Flores; el Director de Proximidad y Vigilancia, Abraham Ramos Ramos; elementos municipales, así como familiares del uniformado, el Alcalde montó guardia de honor ante el cuerpo presente del policía.

Al hacer uso de la voz, Martínez Alcázar, aseguró que el caso del elemento municipal, quien falleció fuera de servicio en el municipio de Tarímbaro, no quedará impune, pues las investigaciones llegarán hasta sus últimas consecuencias.

“Si bien es cierto que no fue en el municipio, sino en un municipio conurbado y que no fue en horas de trabajo, también es cierto que se tienen que investigar todas sus causas para que este hecho no quede impune”, afirmó.

Acto seguido, Alfonso Martínez, insistió en que la Policía de Morelia brindará todas las facilidades y aportará las pruebas necesarias para la investigación respectiva, en tanto que dará seguimiento a este caso que se encuentra en manos de la autoridad competente, para garantizar que se haga justicia.

Asimismo, señaló que este acontecimiento alienta a la Corporación Municipal a trabajar con más fuerza para abatir los índices delictivos en la capital michoacana, “en Morelia tiene que cambiar la etapa en la que nos acostumbramos a las injusticias, los delitos y la impunidad. Esto nos da el coraje suficiente para poder hacer mejor todos los días nuestro trabajo y evitar que más familias en nuestra ciudad pasen por esta lamentable situación”.

Tras dar el pésame a los familiares del uniformado caído, el Presidente Municipal, reiteró que cuentan con todo el apoyo de la actual Administración y reconoció el compromiso de César Lemus por brindar seguridad a los morelianos.

En este marco y luego de rendir honores a la Bandera y presenciar el último pase de lista a Lemus Hernández, el Alcalde hizo entrega de la Bandera Nacional a quien fuera la esposa del policía abatido. Posteriormente se llevó un toque de silencio por parte de la Banda de Guerra de la Policía de Morelia.