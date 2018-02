Londres (MiMorelia.com/Redacción).- Este miércoles el secretario de Desarrollo Internacional de Reino Unido, Michael Bates, dejó a todos en el Parlamento con la boca abierta, luego de que presentara su dimisión al cargo por haber llegado dos minutos tarde a una sesión, lo que le impidió escuchar y responder a una pregunta formulada por una diputada de oposición.

La legisladora en cuestión es Ruth Lister, a quien Bates debía dar réplica respecto a una pregunta sobre la brecha salarial, sin embargo, al no estar presente en la sala, tuvo que ser respondida por el presidente del grupo parlamentario del político.

Al arribar al parlamento, y luego de responder la cuestión, el secretario de Desarrollo Internacional pidió perdón a Lister, y al Parlamento en general, por la demora y, haciendo honor la puntualidad británica, y sumamente avergonzado, se ofreció a subsanar tan grave descortesía presentando su renuncia inmediata.

The bizarre moment that Lord Bates resigns as a government minister – for being late pic.twitter.com/cV8moWBNge

— ITV News (@itvnews) January 31, 2018