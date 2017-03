Por: Maribel Nieves Aguilar/@Mnievesa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Por cuarto año consecutivo el congreso local reprobará la Cuenta Pública presentada por el gobierno del estado, en este caso, la correspondiente al último año del gobernador sustituto, Salvador Jara Guerrero durante el año 2015.

En el predictamen se establece que del análisis al contenido de la Cuenta Pública de la Hacienda Estatal 2015, con base en el Informe de resultados realizado por la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), se concluye que la cuenta “no se presentó en apego a la legislación aplicable y no refleja razonablemente la situación financiera de la Hacienda Estatal, del Gasto Público y la Evaluación al desempeño institucional y de los servidores públicos, por lo que se observa la ausencia de elementos suficientes conforme a la legislación contable y financiera vigente de la Cuenta Pública de la Hacienda Estatal, correspondiente al ejercicio fiscal 2015”.

En este sentido, la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local, Adriana Hernández Iñiguez lamentó que como ha sucedido durante los años anteriores los diputados locales no cuentan con los elementos técnicos necesarios “para aprobar o desaprobar la cuenta pública”, lo que impide un análisis profundo y transparente.

La legisladora de extracción priista calificó como necesario que se realice una reingeniería en la Auditoria Superior de Michoacán, pues aunque dijo, que la responsabilidad es compartida ya que tampoco el gobierno del estado entregó una glosa detallada, “pues parece prácticamente un resumen”.

Hernández Iñiguez precisó que se tiene que trabajar desde la ley, pues incluso “no pasa nada” si algún ayuntamiento no presenta su cuenta pública, por lo que es necesario que exista una sanción, “lo que no debería de ser ya que al ser servidores públicos debemos cumplir con la responsabilidad y no solo por el hecho de que no van a sancionar”.

El coordinador de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Manuel López Meléndez, afirmó que dentro de los transitorios que las comisiones unidas de Inspección de la Auditoria Superior de Michoacán y Programación, Presupuesto y Cuenta Pública plasmarán para el dictamen, serán si la Secretaria de Educación en el Estado (SEE) presenta correctamente o no su cuenta pública y la reingeniería de la Auditoria Superior de Michoacán (ASM).

Indicó que existen tres conclusiones: primero que el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2015, no presenta razonablemente la situación financiera del estado; segundo que la información programática, presupuestaria y financiera no permite evaluar el cumplimiento de los objetivos o verificar si se alcanzaron las metas establecidas en los programas de las dependencias y entidades obligadas a rendir cuentas al Congreso del Estado; y tercero, que la Cuenta Pública, no permite hacer una Evaluación del Desempeño de los servidores públicos responsables de aplicar los planes, y programas de gobierno.

En el documento, los diputados refieren que la revisión que ha llevado a cabo la Auditoría sobre los ejercicios de las Cuentas Públicas 2011, 2012, 2013 y 2014, muestran con claridad que las finanzas públicas ejercidas fueron incorrectamente aplicadas, lo que llevó a reprobar las cuentas públicas mencionadas en los dictámenes presentados ante el Pleno del Congreso.

También se prevé que los legisladores observarán a la Auditoría por no haber informado del alcance de las responsabilidades que ha fincado en las revisiones del 2011 al 2015 “lo que demuestra un retraso sustancial en el seguimiento de los procedimientos administrativos de responsabilidad en la fase jurídica, además de que no se tienen datos del número exacto de las responsabilidades fincadas, tanto de carácter administrativo como económicas, además no se tiene información donde se haya determinado por la Auditoria Superior de los responsables y las sanciones correspondientes, a fin de resarcir a las entidades, el monto de los daños y perjuicios cuantificables en dinero que se hubieren causado.