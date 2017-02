Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Es terrible querer ver tu vídeo favorito en YouTube y para poder hacerlo, pasar por el calvario de esos 30 segundos de un anuncio obligatorio.

Ahora esos anuncios desaparecerán a partir del 2018, anunció Google al medio británico Campaign Li. Esto no significa que ya no exista los anuncios dentro del portal, pues según Google, apostarán por otro tipo de anuncios que hagan de la experiencia de los usuarios algo más disfrutable ¿Les creemos?

Esto surge ante el auge de Facebook con sus almacenes de vídeos y streams en vivo. Sin embargo, seguirán apareciendo esos anuncios de 15 y 20 segundos en sus vídeos destacados.