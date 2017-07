Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Debido a las constantes lluvias que se han registrado en los últimos días en la ciudad, las canchas de la Unidad Deportiva Cuauhtémoc (canchas de Policía y Trásito) se vieron afectadas y preservan severos encharcamientos por lo que la Liga Municipal de Futbol Amateur de Morelia decidió suepender los partidos de este fin de semana.

La suspensión será tanto en las categorías mayores que jugarían la jornada 32 de la temporada 2016-2017, así como el torneo de consolación, así como la jornada 30 de la rama Infantil.

El propósito de la suspensión es proteger la integridad física de los más de 15 mil jugadores de todas las edades, ya que la gran mayoría de las canchas que están ubicadas en la zona norte de la Unidad Deportiva Cuauhtémoc (UDC) están totalmente inundadas, lo que hace imposible jugar, señaló la liga a través de un comunicado de prensa.

Es importante destacar que las canchas de la zona sur y los seis campos a los que se les ha levantado su nivel no sufrieron inundaciones; sin embargo, se decidió suspender toda la actividad futbolera.

“Por las fuertes lluvias se nos han inundado algunas canchas de la Unidad Deportiva Cuauhtémoc, no todas, pero no queremos exponer a nuestros jugadores a una lesión y que se jueguen los partidos en los que se definen los títulos. Mejor se decidió suspender todo para no afectar a nadie y que se jueguen en las mejores condiciones posibles”, declaró Gabriel Prado Fernández, presidente de la directiva de la Liga Municipal de Futbol de Morelia.

Recalcó que la directiva de la Liga buscará levantar el nivel de las canchas y así evitar las inundaciones.

“Tenemos ya seis canchas que no se inundan y es por qué se levantó el nivel y ya se salvan. En nuestra gestión al frente de la Liga hemos tenido avances, pero no vamos a descansar para buscar el apoyo municipal, estatal y federal para levantar el nivel de las canchas y así evitar más inundaciones, seguiremos tocando puertas”, dijo el directivo.

Informó que será el próximo fin de semana si lo permiten las condiciones climatológicas que se reprogramen la jornada suspendida.