Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Una de las taquerías más famosas de Morelia, El Rey del Taco fue clausurada por no expedir, no entregar o no poner a disposición de los clientes los comprobantes fiscales digitales por internet o expedirlos sin que cumplan los requisitos fiscales, bajo el folio VVE083.

El cierre del negocio ubicado en Avenida Siervo de la Nación #450 generó polémica en las redes sociales, pues usuarios lamentan “ya no tendrán frijolitos gratis”.

En las puertas del negocio se observan los sellos de clausura colocados en base a la resolución de la Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal de la Secretaría de Administración y Finanzas del gobierno estatal.

Incluso, en las redes sociales, principalmente Facebook se convoca a una marcha “para que desclausuren el Rey del Taco”, la cual iba a partir a las 14:00 horas de Casa de Gobierno, sin embargo, al no tener mucha participación el evento fue cancelado.