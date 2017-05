Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de tres años de su fundación, el equipo de Tigres Blancos Gestalt de Morelia no participará más en la Tercera División Profesional de Fútbol, por una “cuestión de incosteabilidad económica”, argumentó el presidente del Club, Carlos Edwin Ruiz Huerta.

En rueda de prensa, el presidente de Tigres Blancos Gestalt explicó que el principal motivo para no seguir en la Tercera División fueron los gastos que se hacían en el arbitraje, en la renta de estadios, en el transporte cada 15 días a otros estados, junto con los salarios del cuerpo técnico y personal administrativo, “cuando la intención de nosotros era recuperar o por lo menos que no fuera una inversión insostenible; no lo logramos hacer en tres años”.

Ruiz Huerta informó que a los 24 jóvenes que conformaban la plantilla se les apoyará para encontrar un lugar en otro equipo, entre ellos Monarcas Morelia, “nosotros estamos entregando las bajas y puedan ingresar al club que ellos consideren; haremos las recomendaciones que se requieran”

El dirigente del club adelantó que buscarán vender la franquicia, la cual tiene un costo de alrededor de un millón de pesos, y en caso de que no se encuentre un comprador se mantendría en “pausa”.

Opinó que en la Tercera División es necesario que la Federación Mexicana de Fútbol (Femexfut) busque los mecanismos para facilitar las cosas a los dueños de los equipos para que un equipo se pueda consolidar, tanto en lo económico como en lo deportivo; porque “es el semillero de futbolistas, y es a donde los grandes apoyos deberían voltear a ver para poder consolidar a los jugadores en Primera División”.

Carlos Ruiz Huerta consideró que también en esta división profesional de fútbol debería haber más apoyo por parte de la iniciativa privada y por los gobiernos; “porque se lograría que más personas estén ocupadas en hacer algo positivo”.

Los Tigres Blancos de Gestalt en estos tres años dentro de la Tercera División Profesional lograron ocupar posiciones de la media tabla en la primera temporada, cuarto lugar en el segundo año y en este tercer torneo alcanzaron del Gran Final del Grupo VIII ante el Atlético Valladolid.