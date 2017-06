Lombardía, Michoacán (Boletín).- Esta semana acudieron a una cita por quinta vez alrededor de 50 colonos adheridos al Movimiento Antorchista en la presidencia municipal de Lombardía para revisar el avance en el pliego petitorio que se entregó desde el mes de enero del año en curso, cosa que no sucedió.

El alcalde Francisco Villanueva Mora canceló la reunión con el pretexto de que tenía una salida a la ciudad de Morelia, por lo que dejó nuevamente a la gente sin respuesta alguna, informó un comunicado del movimiento local.

En dicho pliego se entregaron demandas de primera necesidad y que beneficiarán a la gente más pobre de Lombardía. “No se trata de lujos ni de cosas onerosas, sino estrictamente necesidades básicas de la población”, insistió el escrito.

Cabe mencionar que ya en varias ocasiones el presidente Villanueva Mora ha agendado cita con la gente y la cancela el mismo día, por lo que muestra poca importancia para resolver. “Pero ahora ya queda claro que no quiere”.

José Meza Mejía, dirigente antorchista en este municipio, exhortó a sus compañeros a que no se den por vencidos, “la lucha como antorchistas es fuerte, si no fuera juego, no lucha; pero si el pueblo está unido y organizado se puede lograr un gran avance y así se mejorará su calidad de vida: no se bajarán rendidas las manos hasta no ver materializadas nuestras demandas”, sentenció.

jcms