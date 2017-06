Sahuayo, Michoacán (Boletín).- Elementos de la Policía Michoacán requirieron en este municipio a 20 personas por su posible participación en el delito de fraude y les aseguraron un vehículo.

Los detenidos se ostentaban como representantes de una agencia de viajes y ofrecieron a un cliente un paquete por un costo de 15 mil 500 pesos, cantidad que presuntamente cargaron a una tarjeta de crédito del hoy denunciante para enseguida retirarse.

La presunta estafa fue descubierta cuando la persona afectada marcó al número telefónico proporcionado para verificar la legalidad de la empresa, con resultados negativos.

Fue en ese momento en que solicitó el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para buscar a los implicados y, en una acción rápida fueron alcanzados sobre el tramo carretero Sahuayo-Venustiano Carranza a la altura del kilómetro 6.

Los supuestos agentes de viajes transitaban a bordo de un vehículo marca Mercedes Benz, color blanco, el cual también quedó asegurado por las autoridades.

Los detenidos fueron identificados como Enrique A., Jorge V., Miguel T., Vanesa O., Suzuki I., Jennifer R., Mariana G., Cristina R., Jessica N., Irene C., Manuel G., Gustavo R., Arturo C., Omar G., Edgar R., Roberto O., Javier M., Eduardo R., Mario C., y Fernando R., quienes quedaron a disposición de la autoridad ministerial para definir su situación legal.