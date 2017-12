Por: Sayra Casillas/ @SayraCasillas2

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La postura de la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN) contra quienes apoyan a las aspirantes independientes, Margarita Zavala y Luisa María Calderón, a una candidatura por la presidencia de la República y la diputación federal en el distrito 10 de Morelia, atenta contra la libertad, apuntó esta última en conferencia de prensa.

En entrevista reciente, el líder estatal del Partido Acción Nacional (PAN), José Manuel Hinojosa Pérez, advirtió que se irán del órgano político quienes apoyen las aspiraciones de las Calderón, e informó que son tres los casos que por tal motivo ya fueron turnados a la Comisión de Orden.



La actual senadora de la república expuso que los estatutos de Acción Nacional prohíben apoyar a los candidatos de otro partido, pero hasta el momento ni ella ni Margarita son candidatas y tampoco representan a un partido político, por lo que la postura de la dirigencia atenta contra la libertad de las personas.



“Que no se enoje, si me salí solita que me deje a mi desventura”, bromeó, para enseguida exponer que está cerca de la recolección de diez mil firmas de apoyo ciudadano, cifra que rebasa por mucho las seis mil 037 que le requirió el Instituto Nacional Electoral (INE) para otorgarle el registro por la vía independiente.

Indicó que esa meta se la planteó para demostrar fortaleza, y respondió a los señalamientos que hizo Hinojosa Pérez en el sentido de que ella engañó a los ciudadanos haciéndoles creer que permanecía en Acción Nacional, al momento de recabar sus firmas.

“Diez mil ciudadanos no pueden ser tontos y no podemos seguir desacreditando la decisión personal de cada ciudadano”, dijo.

Apuntó que por el contrario, actualmente lo que busca es quitarse la “envoltura” albiazul y posicionarse como independiente, sin vínculos partidistas.

