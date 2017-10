Por: Andrea Hernández/@andy_hermar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al menos el 50 por ciento de los pozos de abasto de agua en Morelia se encuentran en condiciones de agotamiento, lo que puede significar un serio problema de abasto en el futuro afirmó el titular del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas), Roberto Valenzuela Cepeda.



Refirió que a pesar de que la temporada de lluvias de este año, la cual está por terminar, fue positiva en los mantos acuíferos que proveen del vital líquido al municipio no es inmediato y para que puedan reflejar algo lleva años, pero “hay una mejora en los pozos superficiales que nos están dando un respiro en la operación del sistema”.



Sin embargo aseveró que es necesario que la ciudadanía cuide el agua ya que “los pozos, en su mayoría son antiguos y empiezan a tener problemas por su abatimiento y mantenimiento, con lo que se ocasiona que nunca vuelvan a dar el mismo abasto”.



Afirmó que en la actualidad la mitad de los pozos están en condiciones de agotamiento lo que representa un problema conforme se vayan perdiendo, a pesar de que se tiene en marcha un programa de mantenimiento “que es costoso, pero se está implementando porque es prioridad mantener el abasto a la ciudadanía”.



Valenzuela Cepeda añadió que “los pozos no tienen palabra” al señalar que el año pasado se perforaron tres con una inversión cercana a los cuatro millones de pesos y solo se obtuvo agua en dos, pero con un alto nivel de fierro lo que requiere un nuevo proceso e inversión y “no hay dinero que alcance”.



Es por ello que hizo un llamado a la ciudadanía a evitar acciones como lavar las calles y carros con manguera, por lo que ante estas acciones se iniciarán procesos administrativos aunque “el dinero no renueva los acuíferos y la gente cree que porque paga el agua la puede desperdiciar”.

FG