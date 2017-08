Por: Sayra Casillas/@SayraCasillas2

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- A una semana de que el Consejo Nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) sesione para definir su línea política, liderazgos reunidos en Morelia defendieron la concreción del Frente Amplio Democrático. “Silvano Aureoles tiene que estar incluido para la toma de decisiones”, apuntó, Juan Carlos Barragán Vélez, coordinador estatal de Nueva Izquierda.

A su vez, el coordinador nacional de la tribu perredista, Jesús Zambrano Grijalva, advirtió que el órgano político no debe condenarse a la marginalidad, en aras de una pretendida pureza ideológica, principista.

“Hoy no estamos ante el hecho de que podamos tener una revolución armada, pero estamos ante la necesidad de poner por delante toda nuestra capacidad y nuestra creatividad para construir el escenario de una transición, de un cambio profundo, y eso es a lo que nos estamos comprometiendo el día hoy”, remarcó.

La celebración de la asamblea anual de Nueva Izquierda Michoacán fue motivo de la reunión de actores políticos del sol azteca a nivel nacional y local, también acudieron representantes de la base, hombres y mujeres de diversas edades que abarrotaron el recinto privado situado al sur de la ciudad.

El evento oficial permitió el destape de quienes podrían aparecer en boletas electorales el siguiente año, pero también ocupar la dirigencia nacional del PRD. El presidente estatal, Carlos Torres Piña, indicó que Juan Carlos Barragán podría ser un “digno representante” en la contienda por Morelia, en tanto que el aludido anticipó que Nueva Izquierda va con Ángel Ávila Romero, actual presidente del Consejo Nacional, para que se convierta en el líder nacional del partido.

Barragán Vélez postuló además al jefe del ejecutivo del estado, Silvano Aureoles Conejo, para que sea incluido dentro del Frente Amplio Democrático, donde se toman las decisiones: “es una pieza fundamental para provocar este cambio que requerimos en México”.

Durante su intervención dedicó unos segundos a los perredistas que apoyan a otra fuerza política: “no nos espanta que otros se quieran ir del PRD, ellos ya están en otro lado, a nosotros lo que nos ocupa y preocupa es seguir trabajando y construyendo un mejor futuro para nuestras familias”.

Sobre ese tenor, Torres Piña planteó que cada vez está más lejana la posibilidad de una alianza entre los partidos de izquierda, pero argumentó que no fue responsabilidad del PRD, “son otros actores los que no quieren la unidad, nos han acusado de esquiroles, que somos de la mafia del poder, que por eso no vamos en esa ruta que plantean”.

Ángel Ávila pidió a los ahí presentes que se reconozcan como la principal fuerza política de Michoacán, y, con la responsabilidad que esto conlleva acompañen a sus gobiernos y legisladores, diputados.

jcms