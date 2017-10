Por: Josimar Lara/@josimar2188

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “El Premio Estatal del Deporte 2017, es una motivación más para seguir entrenando, porque nunca me habían dado nada”, declaró el canoísta michoacano, Rigoberto Camilo Cortés, luego de que se diera a conocer que fue elegido de manera unánime para recibir el máximo reconocimiento que otorga la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) en cada entidad.

En entrevista para MiMorelia.com/Publimetro, Rigoberto Camilo dijo estar sorprendido por ser ganador del Premio Estatal del Deporte, pese a que a sus 18 años cuenta con una medalla de plata en la modalidad de C2 conseguida en el Mundial de Canotaje Sub-23 en Rumania el pasado mes de julio, además de que obtuvo la presea de Oro en la Olimpiada Nacional 2017, y se colocó entre los primeros lugares en la la Copa Senior de la Conade y Copa Federación.

“Muy contento (con recibir este premio), ya que no me lo esperaba; porque no sabía si los otros deportistas michoacanos tenían mejores resultados que yo”, mencionó.

El canoísta enfatizó que también le motiva ser nacido de la Isla de Uranden, del Lago de Pátzcuaro, de donde también son originarios los atletas José Everardo Cristóbal Quirino y Guillermo Quirino Medrano; y en donde inició desde temprana edad a practicar dicho deporte.

“Inicié en el canotaje a los 10 años, pero por diversas cuestiones entraba y salía, y fue hasta después de los 12 años comencé con los entrenamientos, porque a esa edad uno participa en las olimpiadas y uno conoce a sus rivales”, recordó.

Camilo Cortés pidió a las autoridades estatales apoyar más al deporte y que no se tengan más retrasos en las becas y estímulos deportivos, “porque luego uno no tiene dinero para vivir, y no pagan”.

Recibirá el galardón y un estímulo económico de 110 mil pesos el próximo 20 de noviembre, en el marco del desfile cívico-deportivo por el aniversario de la Revolución Mexicana.

