Por: Sayra Casillas/@SayraCasillas2

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para el presidente de la Comisión de Justicia en el Congreso del Estado, Ángel Cedillo Hernández es preocupante la salida de elementos de la Gendarmería Nacional del territorio michoacano, pues “todavía hay asignaturas pendientes por resolver en el tema de seguridad”.

“Tenemos que estar empujando por parte del gobierno estatal y de las instancias de seguridad ante la federación para que no nos abandone, es fundamental seguir encontrando lo que ya hemos logrado: la estabilidad del estado”, dijo.

En entrevista, adelantó que como presidente de la Comisión de Justicia convocará a los integrantes de la misma, con el propósito de formular un exhorto al gobierno de Enrique Peña Nieto a fin de que no politice el tema de la seguridad, que tanto preocupa a los michoacanos.

“Espero que no sea el tema electoral que esté sobrepasando los temas de seguridad, porque sería un error muy grave el no haber atendido la necesidad de la gente, ahora que se ha logrado esa estabilidad y ahí vamos trabajando, no como quisiéramos, pero ha habido avances”, declaró.

Desde la óptica del congresista, las fuerzas estatales todavía no están lo suficientemente fortalecidas para contener los embates del crimen organizado.

Retiro de la Gendarmería no implica abandono de la federación: García Conejo

El presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de la bancada perredista, Antonio García Conejo, opinó que el retiro de la Gendarmería no implica que la federación haya dejado solo al estado en combate a la inseguridad.

“Hay coordinación entre los tres niveles de gobierno (estatal, municipal y federal); nadie se va para siempre y menos en este sistema de movilidad de los cuerpos policíacos y de las instituciones del orden.

En charla por separado, coincidió en que no está resuelto en la entidad el problema de la inseguridad, pero hay mayor control respecto a la situación que imperaba hace más de tres años.

“Si se han retirado ciertos grupos o cuerpos policíacos, como el caso de la Gendarmería, sin duda se debe a una valoración en el sentido de que el estado tiene capacidad para actuar ante una contingencia, hay fuerza, hay planeación”, expuso, con la acotación de que ello no implica que más adelante no pueda ser reforzado nuevamente por fuerzas federales.

Para concluir, hizo hincapié en que las buenas estrategias de seguridad no requieren de grandes convoyes o movilizaciones policiacas, sino de investigación e inteligencia.

