Morelia, Michoacán (Boletín).- Este día se dará el eclipse total de sol en Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, el Ártico y en el oeste de Europa, en México el fenómeno se verá parcialmente, en el caso de Michoacán se apreciará en un 22.6 por ciento.

Los horarios en Michoacán para ver el fenómeno fluctúan entre las 11:57 horas que empezará, a 13:11 que estará en su máximo y las 14:27 horas que será su finalización, en un tiempo de aproximadamente 2 horas 34 minutos.

Para las personas que quieran ver el eclipse, la Coordinación de Protección Civil, reitera algunas recomendaciones:

-No mirar directamente al sol, ya que puede dañar la retina en poco tiempo.

-Observar el eclipse con filtros para soldar del número 14.

-Para apreciarlo, no usar lentes de sol, binoculares, cámaras fotográficas o de vídeo, vidrios ahumados, filtros polarizados, telescopios o películas de color expuestas.

-Aún con instrumentos seguros, no mirar más de 10 segundos.

-Los animales domésticos no corren con peligro, sin embargo si son hiperactivos se recomienda mantenerlos dentro de casa.

-Para las personas que trabajan al aire libre, no existe peligro, siempre y cuando no mantengan su vista al sol.

Asimismo, quién guste ver el fenómeno completo, el Instituto de Astronomía de la Universidad Autónoma de México, lo transmitirá en vivo con imágenes de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) en el siguiente link: https://www.nasa.gov/eclipse2017.