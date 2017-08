Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Nokia regresará al mercado con un nuevo dispositivo que promete competir a Samsung y Apple.

Este miércoles la empresa finlandesa HMD Global Oy presentó el Nokia 8, el cual estará disponible en septiembre y se venderá por un precio medio global de 599 euros, equivalente a 703 dólares y 12 mil 618 pesos.

La compañía apostará por los teléfonos inteligentes y con el rediseño clásico del Nokia 3310, uno de los dispositivos que se vendió por primera vez en el año 2000.

En febrero, HMD dio a conocer el Nokia 3 y el Nokia 5, con un precio de 139 euros (163 dólares) y 189 euros (220 dólares), respectivamente.

El smartphone contará con foto y video de “doble vista”; cámara frontal y posterior. Ambas se podrán ver a la vez.

Hello #Bothie! The world’s first smartphone to broadcast live with both cameras simultaneously. Meet the #Nokia8. pic.twitter.com/nMLl8h6YZe

— Nokia Mobile (@nokiamobile) 16 de agosto de 2017